شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم معسكر صقل وإعداد المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية الذى انطلق الجمعة الماضي أعماله اليوم الأحد، في إطار استعدادات لجنة الحكام لانطلاق الموسم الجديد، بحضور 26 محاضرا و28 معدا بدنيا.

تولى إلقاء المحاضرات خلال المعسكر البرتغالي بيريرا، رئيس لجنة الحكام، بالإضافة إلى محمد أبو خاطر مسئول اللياقة البدنية باللجنة، وأحمد أبو العلا مدير إدارة الحكام، كما حرص البرتغالي بيريرا على تأكيد أن المحاضر الفني لا بد أن يكون متابعا دائما لكل ما هو جديد بالقانون وأهم التعديلات التي يقرها الـ"فيفا" على القانون.

وأكد أحمد أبو العلا، مدير إدارة الحكام، أنه في ختام المعسكر تم توزيع تسليم شهادات الحضور للمحاضرين ومعدى اللياقة البدنية الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن البرتغالي بيريرا سينتهى من التشكيل النهائي للجنة خلال الساعات المقبلة بعد إجراء تعديلات باللجنة، والتي يسعى لضم وجوه جديدة للعمل باللجنة الرئيسية، في إطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب، بعد أن تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى، مما أدى إلى إعلان توفيق السيد وأيمن ديجيش استقالتيهما لرفضهما اختيارات حكام معسكر الواعدين.