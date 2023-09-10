شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب روسيا للمحليين يصل القاهرة اليوم لمواجهة المنتخب الأولمبى ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل منتخب روسيا للمحليين القاهرة اليوم، الأحد، استعدادًا للمواجهة الثانية أمام المنتخب الأولمبي والمحدد لها مساء غد الاثنين، فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار لأولمبياد باريس 2024.

وفضل منتخب روسيا الذي وصل القاهرة الأربعاء الماضي للقاهرة استعدادًا لمواجهة المنتخب الأولمبي باليوم التالي، العودة لروسيا مرة أخرى عقب انتهاء المباراة بسبب حرارة الجو في العين السخنة، وعدم قدرة البعثة على المكوث فى القاهرة أيضًا بسبب الحرارة العالية.

وأصر المدير الفني، فاليري كاربين، على العودة لروسيا عقب المباراة الودية الأولى مع المنتخب الأولمبي على أن يعود للقاهرة اليوم لمواجهة الفراعنة للمرة الثانية غداً الاثنين.

ويأتى معسكر المنتخب الأولمبى تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى فى أول ظهور للفراعنة منذ تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولهم على فضية الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بشكل نال احترام أفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبى فى حراسة المرمى: على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.