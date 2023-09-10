شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة إيهاب جلال مع مدافع الإسماعيلى قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى جلسة مع لاعبه محمد دسوقى طالبه خلالها بإغلاق صفحة الرحيل عن القلعة الصفراء والاجتهاد في التدريبات لحجز مكان أساسى في التشكيلة الأساسية للفريق الأصفر بالموسم الجديد.

وكان محمد دسوقى يضغط على مسئولي ناديه لإتمام صفقة انتقاله للاتحاد السكندري قبل غلق باب القيد في 14 سبتمبر الجاري ، وتقدم نادى الاتحاد السكندري بعرض رسمي للإسماعيلى يطلب خلاله ضم محمد دسوقى مدافع الدراويش مقابل 5 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الموافقة على عرض الاتحاد السكندرى لضم محمد دسوقى، بناء على رغبة إيهاب جلال الذى أوصى باستمرار اللاعب لصعوبة إتمام الصفقة بسبب إيقاف القيد للدراويش وحاجة الفريق لجهود جميع لاعبيه.

فى سياق أخر، يسعى إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، لعلاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على لاعبيه فى المباريات الودية الأخيرة استعداداً لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويخوض الإسماعيلى مباراة ودية أمام سترة البحرينى فى 11 سبتمبر الجارى ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال من خلال الوديات لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.