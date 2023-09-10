شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج منتخب ألعاب القوى فى البطولة العربية بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف منتخب ألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية للناشئين والناشئات، غدا الاثنين، والتي تقام بعمان، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجارى.

وشهدت منافسات أمس تتويج اللاعبين بعدد 6 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين عن طريق عمار أشرف، ونور محمد راشد، وفضيتان عن طريق ريتاج محمد حلمى، وأدم الجبالى، وبرونزيتين عن طريق عبد الله محمد، ومنى على .

كان المنتخب حقق خلال اليوم الأول 5 ميداليات، وبالتالى وصل إجمالى الميداليات إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 3 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من آدم تامر الجبالى، عبد الله محمد، فريد أحمد، عمار أشرف، محمد أسامة، محمد أبو المعاطي، أدهم محمد، زياد شريف، ريم تامر، رشا تامر، ملك السيد، ناهد عمرو، ريتاج محمد، نور محمد، يمنى محمد، نور محمد راشد، هنا هشام، حبيبة هاني، عهد حسانين، شذى حسام، شهد كامل، منى علي، عمر رضا، وأحمد شكري عارف.