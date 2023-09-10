شكرا لقرائتكم خبر عن عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك وعواد يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق اليوم، الأحد، خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشرح كافة مراحل التدريبات، وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها فى مران اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي فى 16 سبتمبر الجاري بتنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال المران الصباحي اليوم، وشهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية، وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وجهازه المعاون.
كما انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق فى التدريبات الجماعية، خلال المران الصباحي، وشارك "شيكابالا" فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بإجهاد عضلي، وأصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعي.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غداً، الاثنين، أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.
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