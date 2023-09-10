عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك وعواد يواصل التأهيل

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال المران الصباحي اليوم، وشهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية، وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وجهازه المعاون.

كما انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق فى التدريبات الجماعية، خلال المران الصباحي، وشارك "شيكابالا" فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بإجهاد عضلي، وأصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعي.

فيما واصل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش المران الصباحي للأبيض وخاض مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بارتشاح في الركبة.