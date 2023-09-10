شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسدد مستحقات اتحاد السلة ويسجل قائمته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد مسئولو النادى الأهلى المستحقات المتأخرة لدى اتحاد كرة السلة، وسجل القائمة الأولى للاعبى الفريق للموسم الجديد.

وتسلم اتحاد السلة أوراق لاعبى الأهلى والقائمة عن الموسم الجديد 2023/2024، وبالتالي ضمان تسجيل لاعبى الفريق فى اتحاد اللعبة، ويتبقى تسليم العقود الخاصة باللاعبين، حتى يتم تسجيل القائمة النهائية.

وكان اتحاد السلة اشترط على الأندية سداد المديونيات المستحقة لدى الأندية لقيد الصفقات الجديدة، وتسجيل قوائم الأندية للموسم الجديد.

وأرسل اتحاد السلة خطابا رسميا إلى الأندية، سواء المدينة للاتحاد أو غيرها، لإخطارها بأنه لن يتم قيد أى لاعب فى صفوف الفريق إلا بعد سداد المديونيات، وحال تسليم شيك بالمستحقات وكان بدون رصيد فسيتم إيقاف اللاعب واعتبار الصفقة غير مقيدة فى صفوف الفريق.