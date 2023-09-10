شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بيومى وحبيبة هيثم يحققان برونزية الخماسى فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق ثنائي منتخب مصر للسباحة يوسف بيومي وحبيبة هيثم الميدالية البرونزية فى منافسات التتابع للخماسي الحديث بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

وفاز الثنائي المصري بالميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية، وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية، بينما جاء ثنائي إسبانيا فى المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.

وحرصت البعثة المصرية على التواجد في منافسات الخماسي اليوم ودعم لاعبي منتخب مصر.