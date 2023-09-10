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منتخب السلة ينتظر التأشيرة للمشاركة فى دورة البحر المتوسط باليونان

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر منتخب كرة السلة 3x3 الحصول على التأشيرة الخاصة بالمشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط والتى تقام باليونان وتستمر حتى 16 سبتمبر الجارى.

 

وكان من المقرر سفر البعثة الجمعة إلا أن تأخر الحصول على التأشيرة من سفارة اليونان أجل سفر البعثة والتي من المقرر أن تخوض منافساتها 13 سبتمبر.

 

وتشارك مصر في دورة البحر المتوسط بتسعة ألعاب هى المصارعة والكاراتيه والسلة والغوص والتجديف والخماسى والطائرة والكانوى وكرة القدم.

 

وحقق ثنائي منتخب مصر للسباحة يوسف بيومي وحبيبة هيثم الميدالية البرونزية فى منافسات التتابع للخماسي الحديث بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

 

وفاز الثنائي المصري بالميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية، وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية، بينما جاء ثنائي إسبانيا فى المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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