شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة ينتظر التأشيرة للمشاركة فى دورة البحر المتوسط باليونان والان مع تفاصيل الخبر
وكان من المقرر سفر البعثة الجمعة إلا أن تأخر الحصول على التأشيرة من سفارة اليونان أجل سفر البعثة والتي من المقرر أن تخوض منافساتها 13 سبتمبر.
وتشارك مصر في دورة البحر المتوسط بتسعة ألعاب هى المصارعة والكاراتيه والسلة والغوص والتجديف والخماسى والطائرة والكانوى وكرة القدم.
وحقق ثنائي منتخب مصر للسباحة يوسف بيومي وحبيبة هيثم الميدالية البرونزية فى منافسات التتابع للخماسي الحديث بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.
وفاز الثنائي المصري بالميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع فرنسا التي حققت الميدالية الذهبية، وحقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية، بينما جاء ثنائي إسبانيا فى المركز الرابع وثنائي البرتغال المركز الخامس وثنائي اليونان المركز السادس.
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