شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابة أحمد يوسف لاعب منتخب الطائرة بتمزق فى عضلة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة إصابة أحمد يوسف، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة، بتمزق فى عضلة السمانة، على هامش مشاركته فى مباراة مصر أمام المغرب أمس فى ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

وتعرض أحمد يوسف لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة لإصابة خلال مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي بطولة أفريقيا للطائرة، ليغادر الملعب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الكاميرونى غدا، الاثنين، فى نصف النهائي، بعدما حقق الفراعنة الفوز على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، فيما فاز منتخب الكاميرون على منتخب تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ فى دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.

وقبلها تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.