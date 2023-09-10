شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الطيران تحدد وقت انضمام أدهم العيدة لسلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل أدهم العيدة، لاعب كرة السلة الكندى الجنسية من أصول مصرية، إلى القاهرة منتصف الأسبوع الجارى، للانضمام لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بعد توقيع عقود انضمامه الأيام الماضية.

وحصل الزمالك على توقيع أدهم العيدة لمدة موسمين، وبالتالي أصبحت صفقات الفريق تضم كل من، على عمر، أدهم العيدة، أحمد إسماعيل، ومحمد إبراهيم ميدو، ومن المقرر أن يتم حجز تذكرة طيران اللاعب للوصول إلى القاهرة خلال الأسبوع الجارى.

من ناحية أخرى، قام مسئولو نادى الزمالك بتسجيل قائمة فريق السلة في سجلات منطقة الجيزة للموسم الجديد، على أن يتم سداد رسوم التسجيل لدى المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بسداد مستحقات منطقة الجيزة، حتى يتسنى لهم الحصول على جدول المباريات وبطاقات اللاعبين، وكذلك سداد رسوم اتحاد السلة وتسجيل لاعبى الفريق، للحصول على بطاقات اللاعبين للموسم الجديد.