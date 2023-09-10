شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواجه أهلى بنى غازى اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب، فى السابعة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية مع أهلى بنى غازى الليبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وحرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأعضاء الجهاز الفني، بحضور المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، وشوقي غريب المدير الفني للفريق.

في البداية رحب المهندس محسن صلاح باللاعبين الجدد، مؤكدا ثقته فى المجموعة الحالية والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

وأكد رئيس النادي أن مجلس الإدارة ينتظر انطلاقة قوية للفريق في مسابقة الدوري، ومشددا على أهمية البداية، خاصة أن الموسم المقبل سيكون التحدى أكبر على الفريق في ظل شراسة المنافسة من كل الفرق.

وشدد صلاح على اسم نادي المقاولون العرب كبير وأنه يتشرف بانتمائه للنادي وعلى الجميع أن يقاتل من أجل هذا الاسم الكبير، وأن تظهر الروح القتالية من صافرة أولى مباريات الفريق بالدوري لتحقيق أهداف النادي.

وأوضح صلاح أن مجلس الإدارة يدعم المجموعة الحالية والكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون لتحقيق طموحات النادي.