شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تعيين السويسري ألكسندر زين روفينين محامياً دولياً للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين المحامي السويسري الكسندر زين روفينين محامياً دولياً.

ويعد الكسندر حاصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام ١٩٩٨ ، وحصل على رخصة مزاولة مهنة المحاماة فى سويسرا عام 2000 .

وفى وقت سابق، فشلت مساعى مسئولو النادى الاسماعيلى فى فتح خطوط اتصال مع وكلاء أعمال لاعبيه المحترفين الأجانب السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضى عن طريق تخفيض تلك الحقوق والحصول على جزء منها ومنحها لهم بالعملة الصعبة.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات الفريق الأصفر قبل انطلاق الموسم الجديد.