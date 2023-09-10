منتخب الكرة الشاطئية يواجه البرتغال اليوم فى بطولة البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، مساء اليوم الأحد، منتخب البرتغال في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة ألعاب البحر المتوسط للألعاب الشاطئية.

وفاز منتخب الشاطئية على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2 فى أولى مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

ويخوض منتخبنا الوطني ثاني مبارياته اليوم أمام منتخب البرتغال فى الخامسة عصرًا فى آخر مباريات المجموعة الثانية، بعد اعتذار منتخب ليبيا عن المشاركة في بطولة البحر المتوسط.

واختار المدير الفنى لمنتخب الشاطئية قائمة تضم 12 لاعبا لخوض منافسات البطولة والتى تقام فى اليونان فى الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجارى.

وتضم القائمة كلا من محمد السيد وإبراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.