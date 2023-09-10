شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، اليوم الأحد، للانتظام فى تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد، وغاب اللاعب عن التدريب المسائى للدراويش بالأمس بسبب ارتباطه بحضور حفل زفاف أحد أقاربه بعد حصوله على إذن من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، فيما خاض عبد الرحمن مجدى مرانا قوياً صباح أمس السبت.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، لعلاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على لاعبيه فى المباريات الودية الأخيرة استعداداً لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويخوض الإسماعيلى مباراة ودية أمام سترة البحرينى غداً الاثنين ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال من خلال الوديات لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.