شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب بحضور 60 ألف مشجع أمام سيمبا فى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصالات مع نظراؤهم في اتحاد الكرة للتواصل مع الجهات الأمنية من أجل حضور ما يقرب من 60 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي.

ويرغب الأهلي في الحصول على موافقات الجهات الأمنية بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل للمرة الأولى ويشارك فيها الأهلي رفقة 7 أندية أفريقية.

وطلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد الجولات الميدانية التي قام بها للملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة حضور السعة الكاملة في هذه الملاعب من أجل إنجاح البطولة التى تُقام للمرة الأولى في القارة السمراء، ويعول الأهلي على دعم الجهات الأمنية المُعتاد له وللأندية المصرية في حضور 60 ألف مُشجع في ضربة البداية بدوري السوبر الأفريقي.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين، الأول حسب التصنيف، هو: الأهلي والترجي التونسي، والوداد الرياضي المغربي، ماميلودي صنداونز من جنوب إفريقيا، وفرق التصنيف الثاني، إنيمبا النيجيري، مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأتلتيكو بيترو دي لواندا الأنجولي، وسيمبا الرياضي التنزاني.

وجاءت نتيجة قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي كالتالي:

1- سيمبا التنزاني ضد الاهلي

2- مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي

3- إنميبا النيجيري ضد الوداد المغربي

4- بترو أتليتكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي ضد سيمبا ضد الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو

الفائز من مباراة الترجي ضد مازيمبي ضد الفائز من مباراة إنيمبا ضد الوداد.

وقرر الـ"كاف" إقامة المباراة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر 2023، في تنزانيا، بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في افتتاح البطولة بمدينة دار السلام.

فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي في منتصف أكتوبر المقبل، ثم نصف النهائي في بدايات نوفمبر، أما النهائي فسيكون يوم 11 نوفمبر 2023.

ويستهل الأهلي منافساته في الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي بالسعودية.