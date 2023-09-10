شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الجودو يجتازون اختبار الشارة الدولية على هامش البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز الثنائى على أحمد عادل، وماهر الجمل، حكما الجودو، اختبارات الشارة الدولية، التي أقيمت على هامش البطولة الأفريقية للكبار، والتي أقيمت بالمغرب.

وحققت منتخبات الجودو المركز الأول في الترتيب العام للبطولة الأفريقية، حيث توج المنتخب الوطني للجودو، بكأس البطولة الأفريقية للكبار المقامة حاليا في المغرب، لتستمر النتائج المميزة التي يحققها الجودو المصري خلال الفترة الأخيرة.

وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بـ 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.

وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي:

يسرى سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية

محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية

عمر الرملى وزن 90 كجم – ميدالية ذهبية

عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية

عبد الرحمن عبد الغنى وزن 81 كجم - ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية

عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية

أحمد فياض وزن 100 كجم – ميدالية برونزية

وجاءت نتائج منتخب الجودو في بطولة أفريقيا للكبار، لتستمر سيطرة الجودو المصري على القارة السمراء، بعد حصد كأس بطولة الناشئين وكأس بطولة الشباب بـ31 ميدالية.