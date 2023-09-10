شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح بديلا لـ حمدى فى مركز الظهير الأيسر للمنتخب أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي روي فيتويا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الدفع بأحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر فى مباراة تونس، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بدلاً من محمد حمدى الذى تعرض للإصابة فى مباراة إثيوبيا، وتأكد غيابه عن ودية تونس المقبل.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد حمدي، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إصابته بتمزق فى الأربطة، عقب مشاركته فى مباراة إثيوبيا التى انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والتى حسمها الفراعنة بتصدر المجموعة والتأهل رسميا لأمم أفريقيا 2024.

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، نقل محمد حمدي لاعب المنتخب، إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، بعد إصابته في آخر دقائق مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك لخضوع اللاعب لفحص طبي بالأشعة لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرّض لها خلال اللقاء.

وأغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا ، صفحة مباراة منتخب إثيوبيا التى أقيمت مساء الجمعة، باستاد الدفاع الجوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاستعداد لخوض مباراة تونس الودية.

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.