شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يتدربون بأحدث أجهزة القياسات البدنية بفرمان كولر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الأجهزة الجديدة التي طلبها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فى مران الفريق استعداداً للسوبر الأفريقى أمام اتحاد االعاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي استخدام أجهزة القياسات البدنية والفيزيائية وأجهزة خاصة بتتبع نشاط الجسم ومعدات التدريب المتطورة التى طلب كولر الاستعانة بها فى التدريبات على ملعب مختار التتش.

وينتظم الرباعى "محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية"، اليوم الأحد، لاعبو الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق باستاد مختار التتش، استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقى.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قد منح رباعي الفريق الدولى راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق أمس السبت.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا الجمعة الماضية.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.



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