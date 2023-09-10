شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يخفض قيمة عقده مع الإسماعيلى لـ180 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى تخفيض عقد التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق ليصبح 180 ألف دولار بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز ويصبح جاهزاً للموسم الجديد.

ووضع إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبه التونسى حمدى النقاز، ينفذه تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال بالفريق، ويرغب جلال فى استعادة الفورمة البدنية للنجم التونسى الذى تأخر عدة أيام عن الانتظام فى معسكر الإعداد للموسم الجديد مع زملائه بسبب أزمة التأشيرة.

وانتهت أزمة تأشيرة حمدى النقاز والتي تسببت فى غيابه عن فترة طويلة من فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن ينجح مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء الأزمة وعودة اللاعب للقاهرة السبت الماضى.

وعقد التونسى حمدى النقاز لاعب النادى الإسماعيلى جلسة مع مسئولي القلعة الصفراء لتوقيع إقرار الموافقة على خصم 50% من مستحقاته لدى النادى، لدعمه فى الأزمة المالية التي تعانى منها القلعة الصفراء فى الآونة الأخيرة.

ووافق كل نجوم الإسماعيلى على التنازل عن نصف مستحقاتهم المتأخرة لمساندة النادى لعبور هذه المحنة، وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدى وعمر الوحش .

وأعلن شادى موسى، وكيل أعمال التونسى حمدى النقاز لاعب الإسماعيلى، تراجعه عن فسخ تعاقده مع الدراويش وموافقته على خصم 50% من مستحقاته لدى النادى لدعمه فى الأزمة التى يمر بها بالفترة الأخيرة.

وقال شادى موسى، وكيل أعمال حمدى النقاز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حمدى النقاز وافق على التنازل على 50% من مستحقاته لدى الإسماعيلى ورحب باستكمال تعاقده مع النادى تقديراً لجماهيره العريضة وفى ظل وجود قيادة فنية جديدة تتيح له الفرصة للمشاركة مع الفريق الأصفر فى الموسم الجديد".