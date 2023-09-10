شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر فيتوريا قبل خوض ودية تونس الثلاثاء المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول مباراة ودية قوية مع نظيره التونسى الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها يناير المقبل فى كوت ديفوار.

س: متى تقام ودية مصر وتونس؟

ج: تقام ودية منتخب مصر وتونس فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى.

س: ما هو هدف فيتوريا من المباراة؟

ج: يسعى فيتوريا لتحقيق أقصى استفادة من المباراة المرتقبة، ويرى أنها تعتبر اختبارا واحتكاكا قويا للاعبين، لاسيما أن المنتخب التونسى شارك فى المونديال الأخير، ويخطط المدير الفنى للفوز وتحسين التصنيف، بجانب إكساب لاعبيه خبرات المواجهات الكبرى.

س: هل يجرى فيتوريا تغييرات على التشكيل؟

ج: يجرى فيتوريا تغييرات على التشكيل إجبارياً عن مواجهة إثيوبيا الجمعة الماضى، خاصة بعد عودة رباعى الأهلى محمد الشناوى ومحمد هانى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم لناديهم استعدادا للسوبر الأفريقى، بجانب خروج محمد رضا بوبو من المعسكر لأسباب فنية.

س: وماذا عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تونس؟

ج: ومن المقرر أن يشهد تشكيل منتخب مصر أمام تونس عودة محمد صلاح قائد الفريق بعد غيابه عن مباراة إثيوبيا، بالاتفاق مع فيتوريا، ليعود لمركز الجناح الأيمن على حساب مصطفى فتحي، كما يحل محمد صبحى بديلا لمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، ومن المتوقع أن يشارك عمر كمال فى مركز الظهير الأيمن بديلا عن محمد هاني لاعب الأهلي الذي غادر المعسكر، كما يدخل أحمد فتوح أساسياً على حساب محمد حمدي الذى تعرض لإصابة أمام إثيوبيا أجبرته على مغادرة معسكر الفراعنة، كما يحل طارق حامد بديلا عن مروان عطية لاعب الأهلي الذى غادر المعسكر.