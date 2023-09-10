7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها تقدم فاروق جعفر وحسين لبيب لانتخابات نادى الزمالك، وميرفت سيد كأول سيدة تترشح على رئاسة النادى، ووصول على معلول للقاهرة، ومطالبة الأهلى حضور 60 الف مشجع فى مباراة سيمبا

ميرفت السيد أحمد أول سيدة تترشح على رئاسة نادى الزمالك

ترشحت ميرفت السيد أحمد، كأول سيدة تترشح علي رئاسة الزمالك، في الانتخابات التي فتحت أبوابها في العاشرة صباح اليوم الأحد 10 سبتمبر اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة ثماني ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

تقدم فاروق جعفر، نجم الزمالك والمنتخب السابق، بأوراق ترشحه على منصب الرئيس فى انتخابات الزمالك المقرر انعقادها 20 أكتوبر المقبل.

وصل على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، القاهرة منذ قليل برفقة منتخب تونس، الذى يستعد لخوض مباراته الودية مع منتخب مصر الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي، من أجل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الأفريقى.

تقدمت قائمة حسين لبيب بأوراق ترشحها بانتخابات نادى الزمالك، المقرر انعقادها 20 أكتوبر المقبل، حيث يترشح حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر نائبا، وحسام المندوه ‏أمينا للصندوق.