شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فراعنة الطائرة يحذر من مفاجآت الكاميرون بعد الإطاحة بتونس من أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للرجال، بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي، لاعبي منتخب الفراعنة من التهاون أو التراخي أمام منتخب الكاميرون فى مواجهة الغد بنصف نهائي البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وكشف المدرب الإيطالي للاعبي مصر أن منتخب الكاميرون تطور بشكل ملحوظ، وحقق مفاجأة أمس وأطاح بمنتخب تونس من ربع نهائي البطولة، وفاز على حامل اللقب آخر ثلاث نسخ بنتيجة 1/3.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس ياسر قمر، وباقي الأعضاء وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، على تهنئة منتخب مصر بعد الأداء الراقي أمس أمام منتخب المغرب وتحقيق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة في رابع نهائي البطولة وتخطى الفراعنة عقبة مهمة في طريقهم للاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب البطولة التى تقام بالقاهرة وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وحرص المهندس ياسر قمر على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين للمطالبة بالحفاظ على الحالة الفنية والبدنية التى وصل اليها منتخبنا الوطنى من أجل تخطى منتخب الكاميرون الذي يعد الاصعب والأهم في مشوار الفراعنة نحو التتويج باللقب.

وأكد رئيس الاتحاد للاعبين أن منتخب الكاميرون أصبح واحدا من المنتخبات القوية في القارة الأفريقية بدليل الاطاحة بمنتخب تونس الفائز بأخر ثلاثة نسخ للبطولة الأفريقية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر وصل لأفضل فورمة ممكنة وقدم أداء قوي أمس أمام المغرب واستحق الفوز بجدارة وتأهل لنصف النهائي ليضرب موعد مع منتخب الكاميرون في السابعة من مساء غداً الإثنين في نصف نهائي البطولة..

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 في لقاء دور الثمانية ، ليواجه الكاميرون في نصف النهائي.

و تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ في دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.

وقبلها تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

بينما تأهل المنتخب الليبي لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب تشاد بنتيحة 3/0 في ربع النهائي

و سيواجه منتخب ليبيا المنتخب الجزائري الذي نجح في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0 في ربع النهائي.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام

ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.