شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسميًا التشكيل النهائي للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة التشكيل الرسمي والنهائي، الذى اختاره البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، للجنة بعد التعديلات التي أجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وأيمن دجيش.

ويضم التشكيل وجوها جديدة للعمل باللجنة الرئيسية، فى إطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب وذلك بعدما تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى ما أدى لإعلان توفيق السيد وأيمن دجيش استقالتهما على غرار رفضهما اختيارات حكام معسكر الواعدين.



تشكيل اللجنة الجديدة

وجاء التشكيل كالتالي:

فيتور بيريرا رئيسا للجنة

محمد فاروق نائبا لرئيس اللجنة

وعضوية: "أحمد الجارحى، أحمد ساهر"

يذكر أن اختيارات معسكر الواعدين الذى أقيم في أغسطس الماضي شملت اكثر من 13 حكما تخطت أعمارهم الأربعين عاما مما تسبب في ازمة كبيرة بين بيريرا وأعضاء اللجنة خاصة الثنائى دجيش وتوفيق خاصة ان الهدف من المعسكر اعداد الحكام الشباب أصحاب المواهب فى اطار خطة الجبلاية فى تطويرالتحكيم.

في سياق متصل، أدرجت لجنة الحكام في لائحتها الجديدة التي أعدها البرتغالي فيتور بيريرا بندا يحد من تضارب المصالح الواضح في علاقة بعض الحكام والأندية، والتي أثارت الكثير من الشائعات في الموسم الجديد.

ونص البند الثاني من المادة 67 في لائحة الحكام الجديدة على أنه لا يسمح للحكم او الحكم المساعد او حكم الفيديو )VAR )بما يلي:

إدارة المباريات لأي ناد محترف أو على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق بشكل عام ، طالما أنه يرتبط بنفسه أو زوجته أو اولادهما – فى علاقة مهنية أو عائلية – مع أى شخص له صلة بالأندية المحترفة أو الوطنية أو داخل المناطق المذكورة أعلاه.

كما تضمنت هذه المادة منع أي حكم من إدارة مباريات الأندية المحترفة أو على المستوى الوطني أو مستوى المناطق التي كان عضوا سابقا فيها أو رياضيا أو لاعباً طالما شارك في المسابقة المذكورة.