شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام روسيا فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر الأولمبي فى التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر، أمام روسيا، استعداداً لخوض الفراعنة الصغار منافسات أولمبياد باريس 2024.

وانتهت المباراة الأولى بين المنتخبين يوم 7 سبتمبر الماضي بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، واتفق المنتخب الأولمبي على خوض مواجهتين فى شهر سبتمبر أمام نظيره الروسي.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية الثانيةوتقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام روسيا فى الودية الثانية فى السابعة مساءً الاثنين، بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس الفضائية.

من ناحية أخرى، أجرى بلال مظهر، لاعب المنتخب الأولمبي، أشعة رنين على مفصل الفخذ وتبين إصابته بشد خفيف خلال ودية روسيا الأولى، ما يعني اقتراب غيابه عن مباراة روسيا الثانية المقرر لها غدا الاثنين في ختام معسكر المنتخب.

وغاب بلال مظهر عن التدريب أمس السبت، وقام الجهاز الطبي بقيادة .طارق سليمان رئيس الجهاز بإجراء، ورافق اللاعب خلال إجراء الاشعة قاسم قدري أخصائي التأهيل.

وكان مظهر قد شارك فى المباراة الأولى أمام روسيا وأحرز هدفا رائعا لكنه خرج بين شوطى المباراة للإصابة.

وشهد تدريب أمس محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، وتجدر الاشارة أن الودية الأولى أسفرت عن تعادل المنتخب الاوليمبي مع منتخب روسيا للمحليين 1 - 1 وقدم أحفاد الفراعنة مباراة قوية ومفيدة .

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره الروسي ودياً غداً باستاد السويس ضمن برناَمج الإعداد لأولمبياد باريس.

وأعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن رضاه لما حققته التجربة الروسية الأولى التى خاضها منتخب مصر الأولمبي مع منتخب روسيا للمحليين الخميس الماضي وانتهت بالتعادل 1 -1، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأقيمت المباراة باستاد السويس، وحضرها جمهور ليس قليلا من جانب مصر والجالية الروسية، وتقدم الفراعنة عن طريق بلال مظهر عبد الرحمن فى الدقيقة الثامنة ثم تعادل الروس فى مطلع الشوط الثاني .