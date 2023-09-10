شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين كهربا وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام اتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن لاعبى الفريق لاختيار أحدهما للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها الجمعة المقبل، بعد رحيل الثنائى شادى حسين ومحمد شريف.

ويفاضل كولر بين كهربا وصلاح محسن لاختيار الأنسب لهز شباك بطل الجزائر وحسم اللقب لصالح الأهلى، لاسيما فى ظل تألق اللاعبين فى التدريبات، وكذلك المباراة الودية التى خاضها المارد الأحمر فى معسكر النمسا أمام ألومينى السلوفينى، حيث سجل كهربا هدفاً وسجل صلاح محسن هدفاً.

وخرج الخماسى "عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وخالد عبد الفتاح" لاعبو الاهلى من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، فى السوبر الأفريقى بسبب الإصابة.

ويعانى عمرو السولية من تمزق فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمود متولى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية أيضاً، بينما يعانى خالد عبد الفتاح من الإصابة بكسر فى الترقوة، ولا يزال الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد يؤديان المراحل الأخيرة من رحلة التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ويرفض كولر فكرة إشراك أى لاعب في لقاء السوبر الأفريقى إلا بعد التأكد من استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل نظراً لصعوبة المباراة التي يساوى الفوز بها إضافة لقب أفريقى جديد لخزائن القلعة الحمراء.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.