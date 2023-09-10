شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف والحسينى سمير يتقدمان بأوراق ترشحهما فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم خالد لطيف ونجلاء خليفة وهشام نصر إبراهيم ومحمد الماو والحسيني سمير ومصطفي عبد الخالق أوراق ترشحهم بانتخابات نادى الزمالك، المقرر انعقادها 20 أكتوبر المقبل.

وقدم خالد لطيف أوراقه على منصب أمين الصندوق، ونجلاء خليفة لعضوية فوق السن، وهشام نصر إبراهيم على عضوية تحت السن، ومحمد الماو على أمانة الصندوق، والحسيني سميرعلى عضوية فوق السن، ومصطفي عبد الخالق على عضوية فوق السن.

وبدأ فى العاشرة صباح اليوم الأحد 10 سبتمبر اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة ثماني ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح في انتخابات الزمالك من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.