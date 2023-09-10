حمادة القلاوى حكما لمباراة المنتخب الأولمبي وروسيا غداً

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة تعيين الحكم حمادة القلاوي لإدارة مباراة المنتخب الأولمبي أمام روسيا في المباراة التى تقام غدا، ضمن المباريات الإعدادية للفراعنة، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويضم طاقم الحكام كلا من:

حمادة القلاوي حكم ساحة

محمد محمود لطفي حكم مساعد

عمر فتحي حكم مساعد

إبراهيم محمد حكم رابع

وانتهت المباراة الأولى بين المنتخبين يوم 7 سبتمبر الماضي بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، واتفق المنتخب الأولمبي على خوض مواجهتين فى شهر سبتمبر أمام نظيره الروسي.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية الثانيةوتقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام روسيا فى الودية الثانية فى السابعة مساءً الاثنين، بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس الفضائية.

من ناحية أخرى، أجرى بلال مظهر، لاعب المنتخب الأولمبي، أشعة رنين على مفصل الفخذ وتبين إصابته بشد خفيف خلال ودية روسيا الأولى، ما يعني اقتراب غيابه عن مباراة روسيا الثانية المقرر لها غدا الاثنين في ختام معسكر المنتخب.

وغاب بلال مظهر عن التدريب أمس السبت، وقام الجهاز الطبي بقيادة .طارق سليمان رئيس الجهاز بإجراء، ورافق اللاعب خلال إجراء الاشعة قاسم قدري أخصائي التأهيل.

وكان مظهر قد شارك فى المباراة الأولى أمام روسيا وأحرز هدفا رائعا لكنه خرج بين شوطى المباراة للإصابة.