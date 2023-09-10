شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات والان مع تفاصيل الخبر
وجاء المرشحون في انتخابات نادي الزمالك كالتالى..
منصب رئيس نادي الزمالك
- حسين لبيب
- فاروق جعفر
- ماجد فاروق الحنبلي
- ميرفت السيد أحمد
- عمر هريدي
منصب نائب رئيس نادى الزمالك
- هشام نصر
- هاني العتال
- أحمد عبد الغني
منصب أمين صندوق نادي الزمالك
- حسام المندوه
- عبد المجيد سليم
- كريم عادل عبيد
- خالد لطيف
- محمد قدري
الأعضاء فوق السن
- أحمد سليمان
- هاني شكري
- هاني برزي
- عمرو أدهم
- حسين السيد
- محمد طارق
- عبد الله جورج
- أحمد عبادة
- سيف الإسلام محمد يوسف
- مروة البورجي
- نجلاء الناجي
- أشرف إمام عبد السلام
- مروة أمير الرفاعي
- حمدية كمال علي
- أحمد عفيفي
- رجب رواش
- أحمد فوده نصير
- طارق عبد العال
- رفعت شبل
- سامح سوني
- علاء مقلد
- حاتم السيد
- الحسيني سمير
- هشام يكن
- شيرين الفقي
- رجب رواش
- أحمد نصير
الأعضاء تحت السن
- علي العاطفي
- ياسمين الشريف
- إيهاب عصمت
- أحمد هاني زادة
- محمد خالد الصادق
- نيرة الأحمر
- رامي إبراهيم نصوحي
-أحمد خالد حسانين
- أحمد النمس.
- محمد عودة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز