شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع سان جورج على إقامة مباراتى دور الـ32 الأفريقى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.

ويواجه سان جورج مشكلة فى خوض مباراة دور الـ32 على ملعبه بسبب رفض اعتماد الملاعب الإثيوبية من قبل الكاف، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر فى القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الأفريقي والتي ستقام في مدينة الطائف بالسعودية.