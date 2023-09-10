شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم الأحد، قائمة الحكام المبدئية المرشحة لكأس أمم أفريقيا 2023، وضمت القائمة 6 حكام مصريين.

وضمت قائمة الحكام كلا من: أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، إلى جانب محمود عاشور على تقنية الفيديو.

وتقترب تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية من نهايتها، حيث سيسدل الستار على التصفيات خلال أيام.

وتحتضن كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق يوم 13 يناير 2024 المقبل، وستشهد مشاركة 24 منتخبا.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 12 أكتوبر المقبل، موعدا للقرعة، التي ستحدد المجموعات الستة للبطولة المرتقبة، وستقام القرعة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.