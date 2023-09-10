شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 9 / 2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها أنتونى موديست يصل القاهرة غدا للتوقيع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى، و"كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا، وتعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات .

أنتونى موديست يصل القاهرة غداً للتوقيع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى

يصل الفرنسي أنتوني موديست القاهرة غداً، الاثنين، تمهيداً للتوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

"كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا