تعيين أحمد سليمان متحدثا إعلاميا باسم النادى الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين أحمد سليمان عبد الواحد متحدثا إعلاميا باسم النادي، وذلك بشكل تطوعي دون مقابل، بناء على رغبته.

وكان النادى الاسماعيلى قد تسلم 10 ملايين جنيه من المصري البورسعيدى، قيمة القسط الثانى والأخير من صفقة انتقال باهر المحمدى لاعب الدراويش السابق.

وكان باهر المحمدى قد انتقل للمصرى البورسعيدى بعد الاتفاق على تسديد قيمة الشرط الجزائى فى عقده والمقدر بـ 20 مليون جنيه، سدد المصرى 10 ملايين منها وقت انتقل اللاعب ودفعها مسئولو الإسماعيلى للاعبين أيضاً كنسبة المستحقات المتأخرة من الموسم الماضى .

وفي سياق آخر، نجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى تخفيض عقد التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق ليصبح 180 ألف دولار بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز ويصبح جاهزاً للموسم الجديد.

ووضع إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبه التونسى حمدى النقاز، ينفذه تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال بالفريق، ويرغب جلال فى استعادة الفورمة البدنية للنجم التونسى الذى تأخر عدة أيام عن الانتظام فى معسكر الإعداد للموسم الجديد مع زملائه بسبب أزمة التأشيرة.