شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. التركيز على الجوانب الخططية والفنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة الملك فهد بالطائف.
بدأ المران بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.
وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال مواليد 2005 الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وانتظم الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما تُوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.
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