أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 10 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 10 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات.

تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، غلق باب تلقي الطلبات منذ قليل، بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام.

حسين لبيب وفاروق جعفر يتقدمان بأوراق ترشحهما لرئاسة نادى الزمالك

تقدمت قائمة حسين لبيب بأوراق ترشحها بانتخابات نادى الزمالك، المقرر انعقادها 20 أكتوبر المقبل، حيث يترشح حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر نائبا، وحسام المندوه ‏أمينا للصندوق.