شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: إجمالى عقود لاعبى سموحة هذا الموسم 26 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، توضيحا بسبب القيمة المالية للاعبى الفريق السكندرى الموسم المقبل.

وقال فرج عامر: "إجمالى عقود لاعبي الفريق الأول الجدد على مدار هذا الموسم الجديد تساوى قيمه بيع اللاعب صديق أوجولا وإعارة أحمد مصطفى وصديق أوجولا إلى سيراميكا كليوباترا مقابل 26 مليون ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى استعارة عمرو قلاوة".

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما، وحسام هريدى لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.