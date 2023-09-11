شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الزمالك فوق السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الصحفى محمد رشاد محمد حسن بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن فى الساعات الأخيرة من اليوم الأحد قبل غلق باب الترشح.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، غلق باب تلقي الطلبات منذ قليل، بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام.

وجاء المرشحون في انتخابات نادي الزمالك كالتالى:

منصب رئيس نادي الزمالك

- حسين لبيب

- فاروق جعفر

- ماجد فاروق الحنبلي

- ميرفت السيد أحمد

- عمر هريدي

منصب نائب رئيس نادى الزمالك

- هشام نصر

- هاني العتال

- أحمد عبد الغني

منصب أمين صندوق نادي الزمالك

- حسام المندوه

- عبد المجيد سليم

- كريم عادل عبيد

- خالد لطيف

- محمد قدري

الأعضاء فوق السن

- أحمد سليمان

- هاني شكري

- هاني برزي

- عمرو أدهم

- حسين السيد

- محمد طارق

- عبد الله جورج

- أحمد عبادة

- سيف الإسلام محمد يوسف

- مروة البورجي

- نجلاء الناجي

- أشرف إمام عبد السلام

- مروة أمير الرفاعي

- حمدية كمال علي

- أحمد عفيفي

- رجب رواش

- المستشار هانى عيد محمد

- أحمد فوده نصير

- طارق عبد العال

- رفعت شبل

- سامح سوني

- علاء مقلد

- حاتم السيد

- الحسيني سمير

- هشام يكن

- شيرين الفقي

- رجب رواش

- أحمد نصير

- محمد رشاد

الأعضاء تحت السن

- علي العاطفي

- ياسمين الشريف

- إيهاب عصمت

- أحمد هاني زادة

- محمد خالد الصادق

- نيرة الأحمر

- رامي إبراهيم نصوحي

-أحمد خالد حسانين

- أحمد النمس.

- محمد عودة.