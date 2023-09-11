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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تدريب لاعبى منتخب مصر استعدادا لودية تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
شارك في مران المنتخب 20 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق، ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل وعلي جبر عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وطارق حامد وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفى محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل.
حضر مران منتخب مصر الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، والأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة.
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