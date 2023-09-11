محمد صلاح يقود تدريب لاعبى منتخب مصر استعدادا لودية تونس.. صور

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.