7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10/9/2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات، رابطة الأندية تعلن رسميا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 18 سبتمبر، وأنتونى موديست يصل القاهرة غداً للتوقيع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى.
تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات
أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، عن غلق باب تلقي الطلبات، اليوم الأحد، وذلك بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام.
رابطة الأندية تعلن رسميا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 18 سبتمبر
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 18 سبتمبر الجاري لبداية موسم 2023 - 2024..
يصل الفرنسي أنتوني موديست القاهرة غداً، الاثنين، تمهيداً للتوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.
"كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم الأحد، قائمة الحكام المبدئية المرشحة لكأس أمم أفريقيا 2023، وضمت القائمة 6 حكام مصريين.
توصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.
يجرى البرتغالي روي فيتوريا عدة تغييرات في تشكيل المنتخب الوطني أمام تونس في اللقاء الودي الذى يجمعهما مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.
وصل على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، القاهرة منذ قليل برفقة منتخب تونس، الذى يستعد لخوض مباراته الودية مع منتخب مصر الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي، من أجل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الأفريقى.
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