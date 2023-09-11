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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأحد 10/9/2023، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات، رابطة الأندية تعلن رسميا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 18 سبتمبر، وأنتونى موديست يصل القاهرة غداً للتوقيع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى.

 

تعرف على جميع المرشحين فى انتخابات نادى الزمالك بعد غلق باب تلقى الطلبات

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، عن غلق باب تلقي الطلبات، اليوم الأحد، وذلك بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام.

 

رابطة الأندية تعلن رسميا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 18 سبتمبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق مسابقة يوم 18 سبتمبر الجاري لبداية موسم 2023 - 2024..

 

يصل الفرنسي أنتوني موديست القاهرة غداً، الاثنين، تمهيداً للتوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

 

"كاف" يختار 6 حكام مصريين لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.. رسميًا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم الأحد، قائمة الحكام المبدئية المرشحة لكأس أمم أفريقيا 2023، وضمت القائمة 6 حكام مصريين.

 

الأهلى يتفق مع سان جورج على إقامة مباراتى دور الـ32 الأفريقى بالقاهرة

توصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.

 

فيتوريا يجرى تغييرات بالجملة على تشكيل منتخب مصر فى ودية تونس

يجرى البرتغالي روي فيتوريا عدة تغييرات في تشكيل المنتخب الوطني أمام تونس في اللقاء الودي الذى يجمعهما مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

وصل على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، القاهرة منذ قليل برفقة منتخب تونس، الذى يستعد لخوض مباراته الودية مع منتخب مصر الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد الدفاع الجوي، من أجل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الأفريقى.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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