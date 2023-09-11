شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دورتموند السابق: موديست لاعب جيد وهيفرق مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إسلام شاهين، مدرب فريق بروسيا دورتموند السابق، أن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، المقرر أن يعلن الأهلى انضمامه رسميا خلال ساعات، لاعب جيد وصاحب خبرات قوية.

وقال شاهين، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن موديست إضافة قوية جدا للنادى الأهلى ويستطيع صناعة الفارق على الرغم من بلوغه سن الـ35 عاما، مشيرا إلى أنه يستطيع اللعب للأهلى أكثر من موسم.

ومن المقرر أن يصل موديست القاهرة غدا، الإثنين، تمهيدا للتوقيع الرسمي للنادي الأهلي، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وحسم الأهلي ملف التعاقد مع المهاجم الفرنسي، بعدما خضع اللاعب للكشف الطبى خلال الساعات الماضية بأحد مستشفيات ألمانيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي، الذى سافر إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي لإتمام الصفقة.