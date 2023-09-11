شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في مران المنتخب 20 لاعبًا، على رأسهم: محمد صلاح قائد الفريق ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل وعلي جبر وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وطارق حامد وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفى محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، والأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

وفي سياق متصل وافق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى ميكالى، المدير الفني، على طلب فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، ضم محمد حمدى لاعب المنتخب الأوليمبي، إلى معسكر المنتخب الأول الذى يستعد للقاء تونس وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وغادر اللاعب معسكر المنتخب الأوليمبي اليوم للانضمام إلى المنتخب الأول، لتعويض غياب محمد حمدي لاعب بيراميدز المصاب.

وجاء ذلك بعد مشاورات دارت بين محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأوليمبي مع حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول، وفى نهاية المشاورات تم عرض الأمر على ميكالى الذى وافق على انضمام اللاعب، الذى كان ضمن المنتخب الأوليمبي الذى يلعب ودية مهمة مع نظيره الروسي اليوم الإثنين باستاد السويس.