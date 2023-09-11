شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يدخل معسكرا مغلقا الخميس المقبل استعدادا لجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للكرة النسائية، بقيادة مدربه محمد كمال، معسكرا مغلقا يوم الخميس المقبل، استعدادا لمباراتي جنوب السودان ذهابا وإيابا، في الدور التمهيدي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي أقيمت يوم 6 يوليو في مقر الكاف بعاصمة الرباط المغربية، منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان.

ويشارك منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.

وجاءت نتيجة قرعة المرحلة الأولى من التصفيات كالتالي:

(1) السنغال × موزمبيق

(2) مصر × جنوب السودان

(3) إفريقيا الوسطى × مالي

(4) غينيا × موريشيوس

(5) نيجيريا × ساو تومي

(6) كاب فيردي × ليبيريا

(7) أوغندا × الجزائر

(8) بوروندي × إثيوبيا

(9) غينيا الاستوائية × ليبيا

(10) الكونغو الديمقراطية × بنين

(11) كوت ديفوار × تنزانيا

(12) جيبوتي × توجو

(13) رواندا × غانا

(14) جامبيا × ناميبيا

(15) الكاميرون × كينيا

(16) الجابون × بوتسوانا

(17) تونس × النيجر

(18) غينيا بيساو × الكونغو

(19) أنجولا × السودان

(20) إسواتيني × بوركينا فاسو