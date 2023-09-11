شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم عالميين يرون العمر مجرد رقم قبل انضمام موديست للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادي الأهلي من إعلان التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند السابق، في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعد اجتياز اللاعب الفرنسي للكشف الطبي الذي خضع له من قِبَل مسئولي القلعة الحمراء.

وكان هناك تخوف لدى البعض داخل النادي الأهلي من التعاقد مع موديست بسبب عامل السن باعتبار أنه يبلغ 35 عاما، ولكن مارسيل كولر، المدير الفني، أصر على التعاقد مع اللاعب، في ظل قناعته التامة بالمهاجم الفرنسى وبمعرفته السابقة للاعب بحكم أنه متابع جيد للدوري الألماني.

ورغم حالة التخوف التي انتابت البعض من سن موديست، وأن الصفقة مهددة بعدم النجاح في الجزيرة حال إتمام التعاقد معه بشكل رسمي بسبب عائق السن الذي يمنعه من بذل مجهود مضاعف وأن عامل السن قد يكون سببا في عدم تقديم الإضافة المطلوبة للفريق الأحمر.

ولكن هناك أكثر من تجربة عالمية تبدد مخاوف البعض بشأن السن، في ظل وجود حالات من نجوم عالميين، تؤكد أن العمر مجرد رقم، ولا يزالون يعطون داخل المستطيل الأخضر بنفس القوة، ولم يتأثروا بتقدمهم في العمر أو تخطي عامهم الـ35، لعل أبرزهم:

كريستيانو رونالدو:

رونالدو صاحب الـ38 عاما يلعب في نادي النصر السعودي ويعد أهم اللاعبين في كتيبة العالمي، حيث شارك في 5 مباريات مع الفريق السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف وشارك في 446 دقيقة لعب.

ليونيل ميسي:

ميسي صاحب الـ36 عاما ولاعب إنتر ميامي الأمريكي لعب في الموسم الحالي 11 مباراة سجل خلالها 11 هدفل وصنع 5 أخرى، بمعدل 954 دقيقة لعب، ولم يتأثر عطاؤه في الملعب بعامل السن وتخطيه سن الـ35 عاما.

كريم بنزيما:

بنزيما يبلغ من العمر 38 عاما ويلعب في الاتحاد السعودي وسجل هدفين وصنع مثلهما خلال مشاركته في 5 مباريات هذا الموسم بمعدل 402 دقيقة لعب، ويعد من أهم اللاعبين داخل صفوف العميد.

لوكا مودريتش:

لوكا موديتش صاحب الـ38 لا يزال أحد أهم اللاعبين في كتيبة الميرينجي ومن الركائز الأساسية في تشكيلة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، وشارك في الموسم الحالي في 4 مباريات، ولم يسجل أو يصنع أية أهداف بمعدل 133 دقيقة لعب.

روبرت ليفاندوفيسكي:

ليفاندوفيسكي مهاجم برلشونة وصاحب الـ35 عاما، لا يزال يصول ويجول بقميص البلوجرانا، ويقدم مستويات كبيرة، حيث شارك خلال الموسم الحالي في 4 مباريات سجلهم خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا بمعدل لعب 360 دقيقة.