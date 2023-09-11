تصفيات كأس أوروبا.. - هولندا تنتصر بصعوبة على آيرلندا فوز تاريخي لألبانيا يضعها في الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت هولندا نتائجها الجيدة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 بعد فوزها الصعب على مضيفتها آيرلندا.



وخطفت هولندا ثلاث نقاط بغاية الأهمية من آيرلندا 2-1 يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الثانية لتصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.



وافتتح إيداه التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (4).



وعدّل خاكبو النتيجة لهولندا من علامة الجزاء أيضاً (19) قبل أن يسجل البديل فيغورست هدف الفوز (56).



ورفعت هولندا رصيدها إلى تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ست نقاط عن فرنسا المتصدرة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات.



وانتصرت اليونان على جبل طارق بنتيجة كبيرة 5-0 لترفع رصيدها إلى 12 نقطة أيضاً ولكن من خمس مباريات.



فوز تاريخي لألبانيا



وفي مباراة أخرى حققت ألبانيا أبرز نتائج الأحد بعدما أسقطت بولندا روبرت ليفاندوفسكي (2-0) في المجموعة الخامسة من تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.



وسجل لألبانيا جاسر أسانيا بتسديدة قوسية من خارج المنطقة (37) والبديل ميرليند داكو بكرة من زاوية صعبة جداً (62).



ورفعت ألبانيا بفوزها الثالث رصيدها الى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن كل من تشيكيا ومولدافيا الفائز على مضيفتها جزر فارو 1-0، فيما تجمد رصيد بولندا عند 6 نقاط في المركز الرابع ما يزيد الضغط على مدربها الجديد البرتغالي فرناندو سانتوش الذي خسر ثلاث من مبارياته الست في منصبه الجديد.



وهذا أول فوز لألبانيا على بولندا منذ نوفمبر 1953، وأول فوز رسمي لألبانيا على بولندا، أما بولندا فقد خسرت 3 مباريات متتالية خارج أرضها في تصفيات بطولة أوروبا للمرة الأولى منذ أكتوبر 1966.





(بي إن سبورت)