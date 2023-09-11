شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول أنتونى موديست للقاهرة لإنهاء إجراءات الصفقة والان مع تفاصيل الخبر
وقطع الأهلي شوطا كبيرا فى مرحلة التفاوض مع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة، بعدما لقي المهاجم الفرنسي إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، حيث تواصل الأهلي مع وكيل موديست عن طريق دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر، والذي قام بعرض المهاجم الفرنسي على المدير الفني السويسري، والذي قام بدوره بعرض الأمر على إدارة الأهلي وبدأت رحلة المفاوضات مع مهاجم بروسيا دورتموند من أجل التعاقد معه.
وقدم الأهلي عرضا إلى موديست لتدعيم صفوف الأهلي لمدة موسمين، وهو ما لاقى قبولا لدى المهاجم الفرنسي، لاسيما أن العروض الأخرى التي طلبت التعاقد معه كانت لمدة موسم واحد، كما عرض مسئولي القلعة الحمراء عرضا ماليا يصل إلى 1.5 مليون دولار سنويا، بخلاف بعض المزايا الإضافية.
وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365"، إن مسئولى النادي اتفقوا بشكل نهائي مع اللاعب الفرنسي على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، موضحاً أن دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، هو من قاد مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفرنسي المُخضرم.
وأكد المصدر أن كولر مُقتنع تماماً بقدرات موديست، ورحّب بالتعاقد مع اللاعب، لذا فتح الأهلي خطوط اتصال مباشرة مع اللاعب لإتمام الصفقة قبل أن يتعاقد معه أي نادً أخر لأنه حر ومن حقه التوقيع لأي نادٍ حتى لو كان فى دولة تم إغلاق باب القيد فيها.
إدارة الأهلي سارعت بالتفاوض الجاد والرسمي مع أنطوني بعدما فشلت محاولات ضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي حيث يرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.
ونال المهاجم الفرنسى أنتوني موديست قناعة مارسيل كولر، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.
وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.
ويُمنى الجهاز الفني للأهلي ، النفس بضم المهاجم الفرنسي وتأقلمه سريعاً مع الفريق لقيادة هجوم الأهلي في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.
ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.
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