منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة تونس ودياً

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القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول، بقيادة روي فيتوريا، تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة تونس ودياً في الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار يناير المقبل.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر المنتخب التونسي بالزي الأبيض الكامل.

ويضع فيتوريا اللمسات الأخيرة علي خطة المباراة اليوم، حيث استقر على الدفع بمحمد صبحي فى حراسة المرمي بعد عودة محمد الشناوي لناديه الأهلي استعدادا للسوبر الأفريقي.

على صعيد متصل، تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الفوز المهم على إثيوبيا الجمعة الماضي في ختام التصفيات الافريقية قائلا، "استحقينا الفوز أمام إثيوبيا وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني".

وأضاف فيتوريا، فى تصريحاته عقب اللقاء، "عدم تسجيل الهدف الثاني أعطى الخصم الثقة للهجوم علينا، وبداية الشوط الثاني كنا متأخرين في الملعب، وهذا أعطى الفرصة الخصم، لكننا استعدنا التحكم في اللقاء من خلال امتلاك الكرة".

وتابع فيتوريا، "المباراة لم تكن بالجدية المطلوبة بسبب قلة الأعداد للاعبين في بداية الموسم بالنسبة لأغلب اللاعبين".

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.