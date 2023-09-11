شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه روسيا ودياً للمرة الثانية فى السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تحت قيادة البرازيلى ميكالى، مباراته الودية الثانية أمام نظيره الروسي اليوم، الاثنين، باستاد السويس ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024.
وغاب بلال مظهر عن التدريب وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز بإجراء أشعة رنين على مفصل الفخذ، وتبين إصابته بشد خفيف، ورافق اللاعب خلال إجراء الأشعة الدكتور قاسم قدري أخصائي التأهيل، وكان مظهر قد شارك فى المباراة الأولى أمام روسيا وأحرز هدفا رائعا لكنه خرج بين شوطى المباراة للإصابة.
خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.
خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة.
خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.
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