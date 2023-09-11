شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه روسيا ودياً للمرة الثانية فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تحت قيادة البرازيلى ميكالى، مباراته الودية الثانية أمام نظيره الروسي اليوم، الاثنين، باستاد السويس ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

واختتم المنتخب الأولمبى تدريباته أمس، الأحد، استعدادا للمباراة، وبدأ المران بتدريبات بدنية قبل الدخول فى تدريبات السرعة والمهارة والجمل الخططية، ودائما يوجه ميكالى اللاعبين بالشكل الذى يجعلهم ينفذون تعليماته جيدا ويحفظون طريقته المليئة تفاصيل سواء فى الواجبات الدفاعية أو الأدوار الهجومية.

وغاب بلال مظهر عن التدريب وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز بإجراء أشعة رنين على مفصل الفخذ، وتبين إصابته بشد خفيف، ورافق اللاعب خلال إجراء الأشعة الدكتور قاسم قدري أخصائي التأهيل، وكان مظهر قد شارك فى المباراة الأولى أمام روسيا وأحرز هدفا رائعا لكنه خرج بين شوطى المباراة للإصابة.