شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه طلائع الجيش ودياً فى البروفة الأخيرة قبل السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
وحرص الجهاز الفني للأهلي على اختيار فريق يجيد اللعب الدفاعي من أجل اختبار قوته الهجومية وأساليب اللعب التي طبقها الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال معسكره الخارجي في دولة النمسا، أو التدريبات الجماعية التي سبقت مباراة السوبر الإفريقي على ملعب مختار التتش منذ عودة بعثة الأهلي من النمسا وحتى موعد السفر إلى السعودية.
ويعانى عمرو السولية من تمزق فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمود متولى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية أيضاً، بينما يعانى خالد عبد الفتاح من الإصابة بكسر فى الترقوة، ولا يزال الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد يؤديان المراحل الأخيرة من رحلة التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.
ويرفض كولر فكرة إشراك أى لاعب في لقاء السوبر الأفريقى إلا بعد التأكد من استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل نظراً لصعوبة المباراة التي يساوى الفوز بها إضافة لقب أفريقى جديد لخزائن القلعة الحمراء.
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