شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة بطولة الدورى الممتاز بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، فى السادسة مساء اليوم، مراسم قرعة مسابقة الدوري العام الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحددت رابطة الأندية المصرية 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024.

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدورى الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأى فريق.

وقال أحمد دياب، إن الرابطة نجحت فى إنهاء الدورى فى موعد مناسب للفرق للحصول على راحة كافية للاستعداد للموسم الجديد، والموسم الحالى سيشهد تسليم الدرع الجديد الذى تم تصنيعه فى إنجلترا".

وأضاف، "الرابطة ناشدت المسئولين زيادة أعداد الجماهير عن المواسم الماضية بخطط منتظمة، وهدفنا الوصول للسعة الكاملة من حضور الجماهير، ولكن هذا ليس قرارنا ولكن دورنا وضع خطط للوصول لهذه السعة.

وتابع دياب، "الموسم الجديد سيشهد حضورا جماهيريا أكثر من الموسم الماضى، وسنعلن عن العدد النهائى خلال مراسم قرعة سحب الدورى. وأزمة الحكام متراكمة منذ سنوات ونسعى لحلها".

وعن الدورى قال رئيس الرابطة، "الدورى سيبدأ 18 سبتمبر، والأهلى لن يشارك فى الدورى أثناء مشاركته فى السوبر الأفريقي، وفقا للاتحاد الأفريقى".

وأضاف، "الموسم الجديد مضغوط أكثر من الموسم الماضى، فسيكون فى لائحة الدورى الموسم الجديد ضغط للمباريات بمعنى وجود مباراة لكل 3 أو 4 أيام، بالإضافة إلى وضع مباريات للفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية بين المباريات فى كل المراحل ولن نؤجل لأى فريق مباراة".

وتابع: "الدورى سيكون بنفس النظام وسيتم إعلان 30 أسبوعا مرة واحدة بعد القرعة مباشرة، وسيتم تأجيل آخر 4 مباريات فى الدورى لوضعها بشكل يناسب المنافسة فى هذا الوقت".