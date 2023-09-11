شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سيراميكا اليوم فى البروفة الأخيرة قبل لقاء أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا ودياً اليوم، الإثنين، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لبدء الموسم الجديد، وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى.

ويرغب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين من خلال المعسكر المغلق المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

من جانبه قال أحمد حسنى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن بعثة الفريق ستتوجه إلى تنزانيا 13 سبتمبر الجارى لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف حسنى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن بعثة الفريق الأبيض ستتوجه إلى تنزانيا على متن طائرة عادية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على قدر عالٍ من التركيز، لتعويض الظروف الصعبة التى تعرض لها الفريق فى الموسم الماضى.