شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنيجر يؤدي مهمة خاصة مع عبد الفتاح وخليل بالأهلي على طريقة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الأرجنتيني كارلوس بيرنيجر المدرب المساعد بمهام خاصة مع عدد من لاعبي الأهلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأحمر فى الوقت الحالي، من أجل تطوير أداء اللاعبين ورفع كفاءتهم الفنية والبدنية، ومعالجة بعض النواقص الموجودة عند بعض اللاعبين خلال لعب الكرة، للوصول إلى أفضل مستوى ممكن من هؤلاء اللاعبين.

ويعمل بيرنيجر، في الوقت الحالي، مع الثنائي خالد عبد الفتاح ورأفت خليل، على تعزيز اللعب بالقدم الثانية، حيث يؤدي تدريبات خاصة مع عبد الفتاح من أجل تعزيز اللعب بالقدم اليسرى، وعدم الاعتماد على اللعب بالقدم اليمنى فقط، ومع خليل على اللعب بالقدم اليمنى بنفس كفاءة القدم اليسرى التي يجيد اللعب بها.

تأتي هذه الخطوة من الجهاز الفني للأهلي من أجل تطوير أداء جميع اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق الأحمر، على غرار ما يحدث في الدوريات العربية، وتم تطبيقها مع أكثر من لاعب، أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، وقت وجوده في صفوف روما الإيطالي وقبل الانضمام لصفوف الريدز، بعد العمل معه على تعزيز اللعب بقدمه اليمنى بنفس قوة القدم اليسرى، وهو ما أتى بثماره الإيجابية على مسيرة الفرعون المصري فى الملاعب الأوروبية.